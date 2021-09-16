حمدان بن محمد: دور محوري لدبي في تسريع التعافي العالمي

المصدر: دبي ــ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حرص دبي على القيام بدور رئيس في تسريع تعافي الاقتصاد العالمي، عبر توفير الأجواء المشجعة على الحوار، والمحفزة على النجاح، وقال سموه على «تويتر»، بمناسبة زيارته معرض «الخمسة الكبار» في يومه الختامي، إن 1200 جهة من 50 دولة، وجدت في دبي، المكان الأمثل للقاء، لبحث الفرص المستقبلية لقطاع البناء والتشييد.

كما أكد سموه أن المعارض الكبرى التي تستضيفها دبي، تبشر بانطلاقة اقتصادية جديدة، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن كذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يمثل حرص العالم على الاجتماع، واللقاء وجهاً لوجه على أرضها، بداية رؤية مشتركة، هدفها استئناف مسيرة التنمية، عقب فترة استثنائية، نجحت دبي ودولة الإمارات، في التعامل بكل كفاءة مع تبعاتها.

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