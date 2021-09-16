مناقصة لإضافة جسر على شارع محمد بن زايد في التلة بعجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية مناقصة لإضافة جسر على شارع الشيخ محمد بن زايد في منطقة التلة، بإمارة عجمان، حيث حددت تاريخ 11 أكتوبر المقبل موعداً لفتح المظاريف، فيما اشترطت الوزارة على المشاركين في المناقصة وجود سابقة الخبرة للمقاول في إنشاء الجسور على الطرق السريعة، مع مراعاة خطوط الضغط العالي الرئيسية.

ويستهدف المشروع تطوير التقاطع الحالي لمنطقة أم فنين، الواقع على شارع الشيخ محمد بن ‏زايد، نظراً للازدحام المروري الشديد، حيث يتم الوصول حالياً إلى إمارة عجمان، من خلال شارع الشيخ ‏محمد بن زايد، عبر نفق أم فنين المجاور لمنطقة التلة2، فيما يستلزم نطاق التطوير تنفيذ تقاطع ‏حر يحافظ على الوجهات الرئيسية التي يخدمها نفق أم فنين القائم.

احتياجات

وتستهدف المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، تلبية احتياجات مختلف المناطق، بهدف مواكبة النمو المتسارع، الذي تشهده الدولة لتعزيز جودة الحياة وإيجاد بنية تحتية عالية الكفاءة، توائم تطور الإمارات وتعزز تنافسيتها الدولية، وتدعم التوجه المستقبلي للخمسين عاماً المقبلة، من جهته يشكل توفير بنية تحتية متطورة، أولوية في جدول أعمال الوزارة، وقد انعكس ذلك عبر مشاريع ومبادرات تحسين المرافق العامة، وتطوير الطرق الاتحادية، ومشاريعها المرتبطة بالطرق والنقل، خصوصاً أن الوزارة تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني، لتكون من أفضل دول في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في عام 2071.

مشروعات

وتتابع الوزارة كل الملاحظات التطويرية والاستفسارات المتعلقة بمشروعاتها من خلال قنواتها المعتمدة، التي تستقبلها من مستخدمي الطرق، بما يخدم مصلحة ودعم منظومة الطرق الاتحادية، ويعزز السلامة المرورية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق مكانة مرموقة للإمارات دولياً في قطاع الطرق.

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