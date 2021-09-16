خالد المدفع: الكوادر الوطنية قادرة على صنع الإنجاز

المصدر: الشارقة- وام

أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس» أن المدينة- ومنذ تأسيسها بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كونها منطقة حرة- تطمح في أن تصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في مجال تكنولوجيا الإعلام، مؤمنة بأن الكوادر الوطنية قادرة على صنع الإنجاز أسوة بما تم تحقيقه من نجاحات على أرض دولة الإمارات.

وقال المدفع: إن رؤية «شمس» في أن تصبح مركزاً إعلامياً يقدم خدمات مبتكرة على المستوى العالمي يتطلب العمل على مسارين مهمين، الأول تأسيس مجتمع أعمال متكامل وحاضن للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الإعلام، ومن ثم مساعدتها على النمو والازدهار.

وأضاف: إن المسار الثاني تأهيل المزيد من الكوادر الإعلامية من أجل الارتقاء بقطاع الإعلام والإبداع وتزويده بمواهب قادرة على تطوير المشهد الإعلامي في الشارقة والإمارات ككل، ومن هذا المنطلق نعمل مع كل شركائنا على دعم دور «شمس» لأن تصبح مركزاً إعلامياً عالمياً رائداً يقدم أفضل وأحدث الرؤى الإعلامية، من خلال مشاريع مبتكرة بجانب صناعة إعلامية تواكب مسيرة دولة الإمارات في كل المجالات.

نمو

وحول نسبة نمو أعداد الشركات المسجلة لدى «شمس» مؤخراً أوضح المدفع أن المدينة حققت نمواً ملموساً في أعداد الشركات المسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 28% ونتوقع تحقيق نمو أكبر خلال الفترة المقبلة على الرغم من الكثير من المنافسة داخل السوق الإماراتي والمنطقة، ونحن على ثقة بأن خدماتنا وتسهيلاتنا الكبيرة ستكون عنصر قوة في ظل تلك التنافسية بعد التعافي من جائحة «كورونا»، وذلك لأننا نعمل على مواكبة متطلبات السوق والمستثمرين ونستفيد أيضاً من المناخ الاقتصادي والاستثماري الإيجابي في الشارقة ودولة الإمارات.

وأضاف: إن «شمس» تطرح ميزة متقدمة جداً في قطاع الأعمال وهي «المكتب الافتراضي».

برامج

قال الدكتور خالد عمر المدفع: إن «شمس» قدمت على مدى أربعة أعوام العديد من المبادرات، من أبرزها برامج تحفيزية داعمة للمستثمرين في قطاع الإعلام، حيث طرحت العام الماضي خلال فترة الجائحة خصم نسبته 20 في المائة على رسوم الترخيص لباقة التأشيرة الواحدة، وخصم يصل إلى 35 في المائة على حزم السنوات المتعددة المختلفة.

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