«إقامة دبي» تنظم ملتقى «السعادة وجودة الحياة لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، متمثلة بلجنة أصحاب الهمم وقسم السعادة، ملتقى «السعادة وجودة الحياة لأصحاب الهمم»، وذلك بهدف رفع مستوى سعادة أصحاب الهمم وتشجيعهم وتمكينهم من المشاركة في المبادرات والفعاليات مع أقرانهم في المجتمع. وتم خلال الملتقى الاطلاع على أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وسبل تمكينهم لمواجهتها لتحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة، كما تم تعريف الموظفين من أصحاب الهمم باستبيان السعادة الوظيفية وبالمرافق والخدمات التي تقدمها الإدارة في سبيل تسهيل حياتهم.

منظومة

وأكد اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها منظومة متكاملة لتعزيز جودة الحياة الشاملة لمجتمع الإمارات في مختلف المجالات من خلال استراتيجيات ومبادرات ترتقي بالقطاعات الحيوية، وترسخ من نموذج عمل الحكومة المتوحدة وصولاً إلى تعزيز مكانة الدولة عالمياً. وأضاف اللواء العويم بأن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الإدارة على تحقيق رؤى الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية في دعم كافة المبادرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتضمين مفاهيم السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل الحكومي، وبما يضمن تعزيز مشاركة الموظفين من أصحاب الهمم تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج.

حرص

وقال العقيد نبيل القرقاوي، نائب مساعد المدير لقطاع المنافذ البحرية والبرية ورئيس لجنة أصحاب الهمم: «يأتي هذا الملتقى من منطلق حرص الإدارة على تعزيز التواصل وتبادل الأفكار للبحث عن التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، والسعي إلى تطويرها لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات السعادة والإيجابية، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية في العمل».

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