عمار النعيمي يستعرض وسفيري باكستان وجورجيا علاقات التعاون

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية والصداقة التي تربط الإمارات وباكستان في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى السفير الباكستاني على علاقات التعاون بين البلدين وتوطيدها في القطاعات كافة بما يتفق ويتناسب مع المصلحة المشتركة ويدعم رؤية وتطلعات الحكومتين.

إلى ذلك، استقبل سموه في ديوان الحاكم أمس، باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

وأكد سموه خلال اللقاء مع السفير، أن الإمارات تربطها علاقات صداقة متميزة مع جمهورية جورجيا وتحرص على تطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الاستثماري والسياحي. وبحث سموه وسفير جورجيا آخر المستجدات الإقليمية والدولية وعلاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأكد السفير الجورجي أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جورجيا تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الصعد، وأن الإمارات أصبحت وجهة مثالية للعيش والإقامة فيها للجميع.

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