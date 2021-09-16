جائزة حمدان بن راشد الطبية تعقد ندوة حول الاكتشافات الدوائية

المصدر: دبي - البيان

عقدت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، ندوة افتراضية بعنوان «الاكتشافات الدوائية - مناهج لاكتشاف العلاجات المبتكرة - العلاج الموجه»، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تنظمها عن بُعد، والتي تسلط الضوء على عدد من الموضوعات الطبية المهمة. وقام بتقديم الندوة الأستاذ الدكتور ماجد أبوغربية المدير المؤسس لمركز «مولدر» لأبحاث الاكتشافات الدوائية في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية والفائز بجائزة حمدان بن راشد الطبية الكبرى 2013 - 2014.

انجازات

وحصل الدكتور أبوغربية على العديد من الجوائز لإنجازاته العلمية، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري العلمي للعديد من الشركات والجمعيات المهنية، ويشغل منصب أستاذ مساعد في جامعات عدة في الولايات المتحدة وخارجها. وأسفرت أنشطته البحثية عن العديد من الاكتشافات الدوائية وبراءات الاختراع.

نقاش

وناقش أبوغربية خلال الندوة منهج الاكتشافات الدوائية وما يتطلبه من استراتيجيات للوصول إلى الجزيء الكيميائي عن طريق كل من منهج العلاج الموجه، ومنهج العلاج القائم على النمط الظاهري، وكيف يمكن أن يتكامل المنهجان. كما ناقش بعض النماذج من كل من المجال الصناعي والمجال الأكاديمي، مثل تطوير الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المضادة للعدوى الفطرية مع تقييم الآثار البيولوجية للجزيء المكتشف حتى الوصول إلى الجزيء الدوائي الفعّال.

اهتمام

ومن جانبه، أشاد عبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة بمستوى الاهتمام والمشاركة في الندوة، كما تقدم بالشكر إلى الجهات الداعمة للحدث، وأكد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات، والتي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة.

تحديات

قام بإدارة الندوة الدكتور طالب التل أستاذ الكيمياء الطبية العضوية بجامعة الشارقة، كما شاركت الطالبة أتيرا سوجاتان ناير طالبة الدراسات العليا والحاصلة على ماجستير في علوم الصيدلة الكيميائية كممثلة لقطاع الباحثين والدارسين الشباب، والتي سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها الباحثون الجدد، وكذلك التوقعات لتطوير مستقبلهم المهني.

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