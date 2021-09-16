أبوظبي تستضيف اليوم المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 7 من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل في فندق كونراد في أبراج الاتحاد في أبوظبي بحضور نخبة من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين. ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر، الممتد على فترة 3 أيام، نحو 500 طبيب ومتخصص على أرض الواقع، بالإضافة إلى نحو 3000 طبيب يحضرون افتراضياً من مختلف قارات العالم.

وحصل المؤتمر على اعتماد 18 ساعة من ساعات التعليم الطبي المستمر من مجلس الاعتماد الأوروبي للتعليم الطبي المستمر. ويعتبر المؤتمر منصة لرواد الأطباء المتخصصين في الأمراض الجلدية والتجميل والليزر،‏ ويهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطوّرات وأفضل ممارسات التشخيص والعلاج للعديد من الموضوعات المتعلقة بالأمراض الجلدية والتجميل ومكافحة الشيخوخة، بالإضافة إلى التعرف على العلاجات الجديدة والمتطورة لمختلف حالات الأمراض الجلدية إلى جانب التعريف بآخر التقنيات والوسائل المعتمدة في هذا المجال. وقال الدكتور خالد عثمان استشاري الأمراض الجلدية رئيس المؤتمر: إن المؤتمر يعقد في ظل تحديات جمة، طبية وتنظيمية، للقطاع الطبي والصحي على مستوى العالم، في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه ستتم مراعاة كل الاحتياطات بخصوص المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية الموصى بها من دائرة السياحة بأبوظبي لضمان سلامة كل المدعوين والمشاركين.

وأضاف أن المؤتمر سيشهد طرح العديد من أوراق العمل العلمية والبحثية، بخصوص هذه الجائحة، وعلاقتها بالأمراض الجلدية.

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