هزاع بن زايد يبارك لمحمد بن زايد حصوله على جائزة «رجل الدولة- الباحث» العالمية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حصوله على جائزة «رجل الدولة- الباحث» العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نبارك للشيخ محمد بن زايد حصوله على جائزة «رجل الدولة- الباحث» العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي».

رؤية

من جهته، وصف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جائزة «رجل الدولة- الباحث» بأنه تقدير صادف أهله.

وقال معاليه عبر حسابه في «تويتر»: «منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جائزة «رجل الدولة- الباحث» من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقدير صادف أهله، فسموه صاحب رؤية وقناعات راسخة في قضايا السلام والاستقرار والتسامح، وهذا ما تثبته القرارات الاستراتيجية الجريئة في سبيل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمنطقة والعالم».

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