بلدية أبوظبي تنجز مبادرة الأتمتة الروبوتية لحفظ البيانات ثلاثية الأبعاد

المصدر: (أبوظبي - وام)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع تخطيط المدن، مشروع مبادرة الأتمتة الروبوتية لحفظ البيانات ثلاثية الأبعاد، وتقارير فحص التربة، وذلك ضمن إطار سعيها المتواصل لتوظيف الذكاء الصناعي، واستخدام أحدث التقنيات التي من شأنها تحقيق متطلبات المتعاملين والشركاء، وتحسين الأداء بما يساهم في إسعاد المجتمع والمتعاملين.

وتضمنت المبادرة استكمال التطوير وتطبيق أتمتة حفظ البيانات باستخدام الروبوت وحصد نتائج إيجابية في التقرير السنوي للعملية، وتحقيق رضا المتعاملين بنسبة 99.8%، حيث تم إنجاز 20.000 جسة حفر مؤتمتة من فحوصات التربة دون تدخل بشري.

واشتملت المرحلة الأولى من المشروع على تطبيق الأتمتة الروبوتية لعملية حفظ بيانات وتقارير فحص التربة، وقيام الروبوت بأتمتة عمليات حفظ نتائج التربة الرقمية في نظام إلكتروني خاص.

أما المرحلة الثانية فشملت تحويل بيانات وجسات فحص التربة بطريقة ثلاثية الأبعاد في نظام سمارت مكاني، ومن فوائدها وأهدافها تحقيق رؤية مدينة أبوظبي لجعلها من المدن السباقة في تطبيق الأنظمة الذكية.

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