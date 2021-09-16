أكاديمية الإمارات للدفاع المدني في دبي تحتفل بتخريج 34 إطفائياً

المصدر: دبي- شيرين فاروق

احتفلت أكاديمية الإمارات للدفاع المدني بدبي، بتخريج دورة (الإطفاء التأسيسية الدفعة الـ 37)، في مقر الأكاديمية بالعوير، لـ 34 إطفائياً، بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة، في الدفاع المدني بدبي.

وأكد اللواء المهيري في كلمته للخريجين، أهمية تطبيق العلوم والمهارات التي اكتسبوها خلال الدورة، وترجمتها بدقة وتميز على أرض الواقع، من خلال عملهم في مراكز الإطفاء والإنقاذ، مشيداً بحرصهم ومثابرتهم واجتهادهم ورغبتهم في خدمة وطنهم.

وأشار إلى أن الإطفائيين الذين تخرجوا في الدورة الحالية، يتمتعون بكافة المهارات والمقدرات والمواهب المطلوبة في رجل الدفاع المدني، موجهاً الخريجين بالاستمرار في التعلم وتطوير الذات، للاضطلاع بأداء المهام والواجبات الموكلة إليهم في ميادين العمل، لافتاً إلى أن الدفاع المدني بدبي، يوفر لكل أفراده فرص التأهيل وتنمية المهارات، ومنوهاً باستراتيجية الدفاع المدني، المستمدة من توجيهات القيادة الرشيدة.

معايير

وأوضح العقيد خبير جمعة مبارك البساطة مدير أكاديمية الإمارات للدفاع المدني، أن هذه الدورات راعت أعلى المعايير على المستوى العالمي.

وفي ختام الحفل، كرم اللواء جمال بن عاضد، الخريجين الأوائل في الفئات المختلفة، حيث نال وكيل/‏‏‏1 ثاني علي الرزي، المركز الأول في المجموع العام، وعريف/‏‏‏1 عمر خالد الشامسي، المركز الأول في الإطفاء، وعريف/‏‏‏1 غيث علي البلوشي، المركز الأول في الرياضة، وعريف/‏‏‏1 حميد محمد المري، المركز الأول في السلوك، ثم جرى تسليم الشهادات لجميع الخريجين، بحضور مديري الإدارات والمراكز.

كفاءة

قال العقيد جمعة مبارك البساطة: إن ما خضع له الإطفائيون من محاضرات وبرامج تدريبية، أسهم في رفع كفاءتهم المهنية، وتمكينهم من التعامل باحترافية مع الحوادث، باعتبار أنهم خاضوا تدريبات عملية تحاكي الواقع في مثل هذه المواقف.

وتابع الحضور في بداية الحفل فيلماً وثائقياً يستعرض برنامج التدريب اليومي للخريجين، ويعكس مهارات الإطفاء والإنقاذ الاحترافية التي اكتسبوها، لتمكنهم من تطبيق جميع سيناريوهات الإطفاء، ومكافحة الحرائق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز