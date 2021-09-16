«محمد بن راشد للثقافة الإسلامية» ينظم حلقة دراسية باللغة التاميلية

المصدر: (دبي - البيان)

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حلقة دراسية بعنوان «النبي القدوة» باللغة التاميلية، بحضور أكثر من 100 مشارك من الجالية، حيث قدم الدرس محمد مفارس، المتعاون مع المركز، إذ تعنى الدورة بشرح شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم لرفع المستوى الثقافي الإسلامي للمسلمين والمسلمين الجدد، من خلال طرح السلسلة بلغات مختلفة بشكل شهري، وذلك في إطار خطة التوعية الدينية للعام 2021.

وأشارت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسين إلى أن تجاوب الجاليات المستهدفة مع سلسلة دورات «النبي القدوة»، دليل على تلبية احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع وفئاته، مشيرة إلى أن مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية يحرص بشكل مستمر على مواصلة جهوده في إيصال رسالته لتعزيز قيم التسامح والتعايش ونشر المبادئ الإسلامية الصحيحة بين الجاليات المقيمة في الإمارة.

وأضافت بن شفيع إن الحلقات الدراسية «النبي القدوة» تستند إلى تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، متمثلة في شخصيته وحياته وأخلاقه.

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