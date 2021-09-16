هيئة الإعلام الإبداعي ترتقي بصناعات الأفلام والتلفزيون والألعاب والرياضات الإلكترونية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أمس، عن نطاق عمل هيئة الإعلام الإبداعي، الرامي إلى تعزيز نمو القطاع الإبداعي بمختلف تخصصاته في أبوظبي، ما يشكل أحدث خطوة في الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التي أطلقتها الإمارة بقيمة تتخطى 30 مليار درهم، بهدف توسيع وتسريع وتيرة نمو الصناعات الثقافية والإبداعية.

وباعتبارها جزءاً من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تضطلع هيئة الإعلام الإبداعي، بدور رئيس في دعم استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، من خلال دمج مجموعة واسعة من التخصصات الإبداعية المترابطة تحت مظلة واحدة.

إشراف

وستُشرف الهيئة على مجموعة من برامج تنمية وصقل المواهب، لبناء الجيل القادم من المهنيين المتمرسين والمتخصصين في المجالات الإبداعية المستدامة، إلى جانب العمل على دعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية المزدهر في الإمارة.

كما ستعمل الهيئة أيضاً على دعم وإطلاق جوائز للمساهمة في تطوير الإنتاج الإعلامي والوسائط التفاعلية.

دور

وأكد معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، على أهمية الدور الذي تلعبه الصناعات الثقافية والإبداعية، كمحفز رئيس للمسيرة التنموية الاجتماعية والاقتصادية، وداعم أساسي لجهود التنويع في أبوظبي. وبتحقيق التآزر بين مختلف هذه القطاعات، والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها، سنتمكن من خلال استراتيجية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، من تطوير مرافق متميزة، وصقل وتنمية مواهب عالمية المستوى، وتوفير فرص عمل متنوعة، وذلك من منطلق إيمان الدائرة بقدرة الصناعات الثقافية والإبداعية، على إحداث تأثير إيجابي قوي، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ومع إطلاق هيئة الإعلام الإبداعي، سنوحد هذه القطاعات المختلفة، ضمن منظومة حيوية مستدامة، تدعم المبدعين، وتمكنهم من التعبير عن ذواتهم، كما تدعم الشركات الإبداعية، وتساعدها في الوصول إلى مستويات جديدة من النجاح، ما يُثري المشهد الإبداعي والثقافي المزدهر في الإمارة، ويسرع وتيرة نموه.

استراتيجية

ويأتي تأسيس هيئة الإعلام الإبداعي، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة في أبوظبي، تمتد لعشر سنوات، وتتجاوز قيمتها الـ 30 مليار درهم، لتطوير البنية التحتية للصناعات الثقافية والإبداعية للإمارة، عبر القطاعين العام والخاص. وقد تم استثمار 8.5 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الماضية، وتخصيص استثمار إضافي بقيمة 22 مليار درهم، للسنوات الخمس المقبلة. وتجمع هذه الخطوة، كافة الصناعات الثقافية والإبداعية، تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، التي ستعمل على تحقيق التآزر بين مختلف التخصصات الإبداعية المتنوعة في أبوظبي، بما في ذلك الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، والأنماط الموسيقية السائدة، والألعاب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب المجالات الثقافية، مثل التراث والحرف اليدوية والتصميم والنشر وفنون الأداء، والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى مركز أبوظبي للغة العربية.

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