243 مهندساً تحتضنهم إدارات ومراكز شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس العلماء، باليوم العالمي للمهندسين الذي يصادف يوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، إيماناً منها بأهمية دور المهندسين في تطوير منظومة العمل الأمني.

وأكدت المهندس شيخة مطر خليفة آل مزينة المهيري، رئيس مجلس علماء شرطة دبي بالوكالة، أن دعم القيادة المستمر للمهندسين بمختلف تخصصاتهم أسهم في تمكين 243 مهندساً من 25 تخصصاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن كل من يتمتع بالعلم والموهبة والمهارة والإبداع تحرص القيادة العليا الممثلة في معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على دعمهم، لما يحققونه من إضافة نوعية تُثري مسيرة شرطة دبي الأمنية، وإسهاماتهم في زيادة المخزون الفكري والمعرفي كل في مجاله، وسعيهم الدؤوب لإيجاد حلول مبتكرة للإشكاليات والتحديات الراهنة بالاستناد إلى الأدوات والأسس العلمية.

وأضافت أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة محفزة للعمل والابتكار وزيادة الإنتاجية لكافة الموظفين، بمن فيهم المهندسون والخبراء، وتعزيز قدرتهم على العمل بمدهم ببنية تحتية مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة ذات العلاقة، لتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل ريادي في العمل الشرطي، ودفع عجلة التميز. وأوضحت المهندس شيخة مطر خليفة آل مزينة أن شرطة دبي تولي مجالات العلوم والتكنولوجيا اهتماماً كبيراً لما لها من تأثير في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز