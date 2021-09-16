سارة الأميري: الإمارات ترسم خططاً استباقية لأولوياتها في العلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أن اعتماد مجلس الوزراء سياسة حوكمة البحث والتطوير، وإنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، من شأنه أن يعزز أداء وفعالية قطاع البحث والتطوير، واصفة المجلس بأنه يمثل حجر الأساس لترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية. وقالت معاليها في تصريحات لها بهذه المناسبة: إن دولة الإمارات وهي على مشارف أعوامها الخمسين المقبلة تعمل على رسم خطط واضحة واستباقية لأولوياتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مؤكدة أن سياسة حوكمة البحث والتطوير تعد الحزمة الأولى من سلسلة سياسات البحث والتطوير التي ستعمل عليها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لإرساء أسس متينة تسهم في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.

منظومة

وذكرت أن السياسة الوطنية للبحث والتطوير، تتضمن محورين رئيسين، الأول يتعلق بإطار حوكمة البحث والتطوير، وسيعمل على استكمال المنظومة من خلال توضيح أدوار الجهات المسؤولة في جميع مستويات الحوكمة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بينما المحور الثاني يتضمن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ليصبح بمثابة المستوى الأعلى لحوكمة البحث والتطوير وتعزيز مركزية الحوكمة، وتعريف الأدوار وضمان الشمولية.

أهداف

وتهدف السياسة إلى إرساء منظومة وطنية للبحث والتطوير توحد توجهاتها وجهودها لبناء اقتصاد مبني على المعرفة وجذب الخبرات والمواهب المتخصصة بصورة تعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

«مشروع 300 مليار»

أشارت معالي سارة بنت يوسف الأميري إلى أن «مشروع 300 مليار» يسعى إلى تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وتحفيز أداء القطاع بناء على العلوم والتكنولوجيا والابتكار الأمر المرتبط بتعزيز دور منظومة البحث والتطوير خصوصاً في القطاعات الرئيسية، وتمكينها من تحقيق المخرجات المرجوة، الأمر الذي سيعزز نمو هذه القطاعات.

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