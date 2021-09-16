خليفة يصدر قانونين بإنشاء هيئتي «الرعاية الأسرية» و«الإعلام الإبداعي» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة الرعاية الأسرية، تابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز التماسك والاستقرار الأسري وضمان وضع أسس نموذج حوكمة موحد لإدارة الحالات الأسرية، من خلال تقديم خدمات الرعاية الأسرية لأفراد المجتمع كافة من خلال نقطة اتصال واحدة، عبر تطوير وتحديث قاعدة بيانات وسجل موحد للمستفيدين.

احتياجات

كما تعمل الهيئة على تحديد احتياجات الأسر وتقديم الخدمات الاستباقية لهم، بهدف رفع جودة حياة أفرادها.

وتقوم الهيئة بإجراء البحوث المتعلقة بالرعاية الأسرية واقتراح التشريعات وتطوير البرامج التي من شأنها تحسين وتعزيز خدمات الرعاية الأسرية.

وتعزز الهيئة التوعية المجتمعية بدور الأسرة في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة وتعزيز الهوية الوطنية.

إعلام إبداعي

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة الإعلام الإبداعي تابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتهدف الهيئة إلى تعزيز نمو القطاع الإبداعي في الإمارة وتوفير البنية التحتية اللازمة لازدهار المؤسسات الإبداعية من خلال التنظيم والإشراف على أنشطة الإنتاج الإعلامي الإبداعي لشركات القطاع الخاص، وتطوير المبادرات لجذب وتحفيز وتطوير المواهب في المجال الإبداعي بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تعمل الهيئة على تطوير صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم وإطلاق الجوائز التي تساهم في تطوير الإنتاج الإعلامي والإعلام التفاعلي في الإمارة.

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