شرطة دبي تهدي الشيخة فاطمة درعاً تذكارية تقديراً لعطائها

المصدر: وام

أهدت القيادة العامة لشرطة دبي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية درعا تذكارية عرفانا بجهودها وتقديرا لدعمها المتواصل لـ "ابنة الإمارات" حتى أضحت شريكا لأخيها الرجل في بناء الوطن ورفعته.

تسلم الدرع معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة خلال لقائها وفداً من المجلس النسائي لشرطة دبي برئاسة الرائد خبير العنود أحمد السعدي وحضور ملازم أول بدرية سالم السويدي وصابرين الزرعوني.

وتوجهت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي بالشكر إلى وفد شرطة دبي لتلك البادرة وأشادت بجهود شرطة دبي الداعمة للعنصر النسائي.

ونوهت بدعم سمو الشيخة فاطمة للمرأة الإماراتية من أجل تحقيق مزيد من المنجزات والمكاسب، وتقلد مراكز قيادية محليا وإقليميا وعالميا ولتكون رمزا من رموز الفكر والإبداع والإرادة، ومحط أنظار العالم بإنجازاتها المتعددة والمتميزة.

من جانبها، نقلت الرائد عنود السعدي، تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي مؤكدة اهتمام معاليه بتعزيز توجهات الدولة وخططها لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والميادين وأكدت أن ما حققته المرأة الإماراتية بدعم سموها لم يكن وليد اللحظة وإنما هو نتاج رؤية استشرافية حكيمة تؤمن بدور المرأة المحوري في دعم الحراك الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وصولا إلى الريادة العالمية.

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