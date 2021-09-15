"دبي للمرأة" تستعرض استراتيجية الارتقاء بالمرأة الإماراتية ورفع نسبة مشاركتها في جميع القطاعات

المصدر: البيان

استعرض مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة عددا من البرامج والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى دعم المرأة في المجالين الاجتماعي والمهني وتعزيز دورها الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي والأول له بعد التشكيل الجديد برئاسة سعادة منى غانم المري رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية وهدى عيسى بوحميد الرئيس التنفيذي للتسويق في "دبي القابضة" وخولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي ومنى درويش بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لصحيفة البيان وفهيمة عبدالرزاق البستكي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية والجود أحمد لوتاه مصممة ورائدة أعمال وموزة سعيد المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات وشمسة صالح عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

وقالت سعادة منى المري إنه تم مناقشة مستجدات استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2022-2026 المنبثقة عن استراتيجية حكومة دبي وخطة الخمسين عاما القادمة في الدولة وتهدف إلى الارتقاء بالمرأة الإماراتية ورفع نسبة مشاركتها في جميع القطاعات وزيادة تمثيلها في الوظائف القيادية العليا ومراكز صنع القرار بما يسهم في تعزيز دورها في صياغة المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي والدولة بوجه عام ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأعلنت أنه سيتم إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة في شهر ديسمبر المقبل تزامنا مع إكسبو 2020 دبي ضمن فعاليات أخرى للمؤسسة في هذا الحدث العالمي الكبير لتتواكب مع مستهدفاتها الاستراتيجية.

وثمن مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة التعاون البناء مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي والذي يمثل "مختبر تشريعات المرأة" إحدى ثماره الهامة، مشيداً بجهود الطرفين في تطوير وإطلاق "الدليل الاسترشادي لعمل المرأة عن بعــد في القطاعين الحكومي والخاص" بالتعاون مع المكتب التنفيذي لإمارة دبي وعدد من الدوائر المعنية في الإمارة بهدف ضمان حسن تطبيق أنظمة العمل عن بعد المعتمدة لدى جهات العمل على الموظفات وتحقيق الانسجام بينها وبين الاستراتيجيات والسياسات الحكومية المعتمدة مــن حيــث توفيــر بيئــة عمل أكثر ملاءمة لتوظيف والإبقاء على الكوادر النسائية الإماراتية في العمل من خلال مساعدتها على تحقيــق التــوازن بيــن التزاماتهــا الوظيفيــة ومتطلبات حياتِها الأسرية مع ضمان استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة ورفع مستوى السعادة والإيجابية بين الموظفات وتعزيز الإنتاجية.

كما تم الاطلاع على عدد من البرامج الجديدة للمؤسسة ومنها الجلسات التنفيذية للقيادات النسائية التي تعتزم تنظيمها يومي 21 و28 سبتمبر الحالي لعدد من القياديات بالقطاعين الحكومي والخاص ويحاضر فيها خبراء وأكاديميون بجامعة سنغيولارتي الأمريكية بهدف تعزيز المهارات المهنية للمرأة العاملة بما يسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات "برنامج الإرشاد المهني الذي أطلقته المؤسسة في شهر أكتوبر من العام لماضي بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة تحت شعار "إماراتيات على مسيرة النجاح" وتشارك فيه 33 موظفة من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي ويقدمه 19 موجه وموجهة من القياديين الذين ينتمون لتخصصات مختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص في دول الشمال الأوروبي ويشهد منذ إطلاقه اجتماعات فردية عبر الانترنت بين الموظفات المشاركات فيه والموجهين يتم خلالها التطرق لموضوعات تتعلق ببناء القدرات وتنمية المهارات الذاتية ومجال عمل الموظفات بالإضافة لتبادل المعرفة والخبرات بما يعود عليهن بالمنفعة ويسهم في الارتقاء بقدراتهن المهنية والقيادية وسيختتم البرنامج يوم 24 أكتوبر المقبل مع توزيع شهادات التخرج عليهن بجناح مملكة السويد في معرض إكسبو 2020 دبي.

واستعرض الاجتماع أيضا أنشطة نادي دبي للسيدات خلال الفترة الماضية والتي تعكس جهوده في تقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من خلال المرافق المتطورة مع حرصه على توفير أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة إضافة إلى الفعاليات التي تم تنظيمها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية والأنشطة المجتمعية الأخرى ومنها الفعاليات التي تم تنظيمها في شهر سبتمبر الحالي المصاحبة لحملة "اعتن بقلبك" بمناسبة يوم القلب العالمي.

حضر الاجتماع من فريق مؤسسة دبي للمرأة كل من نعيمة أهلي مدير إدارة الدعم المؤسسي والمها البستكي مدير نادي دبي للسيدات بالإنابة وسلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة وميثاء شعيب مدير إدارة الاتصال المؤسسي.

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