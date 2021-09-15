سيف الشامسي: تسليم مكرمة حاكم الشارقة للمتقاعدين من الشرطة الأحد المقبل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أنه سوف يتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الأحد المقبل، حيث سيتم تسليم سندات الصرف لـ 453 من المتقاعدين من شرطة الشارقة على الكادر الاتحادي أو لورثتهم بأثر رجعي 3 سنوات و8 أشهر بقيمة 75 مليوناً و766 ألف درهم.

وقال اللواء الشامسي في مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس إنه تم تشكيل فرق عمل لتسليم السندات لمستحقيها من المتقاعدين، كما سيتم توصيل المكرمة للمستحقين الذين لم يتمكنوا من الحضور في كل مناطقهم، تيسيراً لهم، مبيناً أن المبالغ سوف تنزل مباشرة في حساب المتقاعدين بعد أن حدّثوا بياناتهم.

تيسير

وأوضح الشامسي أن صاحب السمو حاكم الشارقة دائماً ما كان يوجه بضرورة التيسير على العاملين بشرطة الشارقة في كل المرافق ومراعاة ظروفهم المادية والعمل على تذليلها سواء أكانت ديوناً أم تأميناً صحياً أم خلافه، وذلك من خلال تحسين مرتباتهم وزيادة علاواتهم حتى يكونوا مستقرين، وبالتالي يؤدوا الواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه.

وقال اللواء الشامسي إن هناك بعض التحديات التي تواجهنا، وتتمثل في تعاطي بعض أبنائنا للمواد الضارة بالصحة والتي تؤلمنا حتى نوفر لهم مكاناً للعلاج، متمنياً أن نوفق بإيجاد المكان المناسب وتخصيصه لهم حتى يجدوا الرعاية، مبيناً أن هناك الكثير من الأفكار التي سوف يتم عرضها على صاحب السمو حاكم الشارقة، وننتظر توجيهات سموه السديدة حتى يرى المشروع النور.

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