محمد بن حميد القاسمي: الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين تمكن أبناء الوطن من مواصلة مسيرة البناء

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي العضو المنتدب لدى هيئة منطقة رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» أن تمكين أبناء الوطن يأتي على رأس أولويات الأجندة الوطنية في الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات: إن إطلاق حكومة دولة الإمارات الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء الوطن لمواصلة مسيرة البناء والعطاء وتحفيزهم على العمل في القطاع الخاص، الذي يعد قطاعاً حيوياً وشريكاً استراتيجياً للدولة في توجهاتها نحو الارتقاء بالمجتمع والتنمية الشاملة.

وقال: نثمن الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الإمارات الطامحين إلى صقل مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات للمساهمة في بناء اقتصاد الوطن وتنافسيته بما يعزز مكانة الدولة على الصعد كافة إذ يمثل الشباب مستقبل الدولة وأملها للوصول إلى أعلى المراتب الدولية والعالمية.

وأكد الدعم المستمر للحكومة في تنفيذ «مشاريع الخمسين» والعمل على خلق بيئة استثمارية تلبي المتطلبات كافة للارتقاء بإمكانات الكوادر الوطنية وتزويدهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل من أجل النهوض بالمجتمع وتحسين جودة الحياة بما يخدم تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً.

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