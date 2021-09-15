محمد بن راشد يوجه بمساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان وإثيوبيا

المصدر: دبي ــ وام

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، أوراق اعتماد، ليزلوت أندرسون، سفيرة مملكة السويد وروبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ. وأعرب سموه عن تمنياته للسفيرين الجديدين بالتوفيق في أداء مهامهما وصولاً بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط دولة الإمارات مع كل من مملكة السويد، ودوقية لوكسمبورغ إلى مستويات أعلى من التعاون على كافة الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية.

من جهة ثانية وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصلت شحنة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مطار الخرطوم الدولي حاملة 100 طن متري من مواد الإغاثة والإعاشة لمساعدة لاجئي تيغراي، وكذلك لمعاونة السودان الشقيق في التغلب على آثار الفيضانات الموسمية القوية.

كما وصلت أيضاً إلى مطار أديس أبابا الدولي رحلة جوية حاملة على متنها 85 طناً مترياً من الأدوية والمستحضرات الطبية والمستلزمات العلاجية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي وباء الكوليرا والمساهمة في التصدي للتحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

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