2064 تسوية ودية في محاكم دبي حتى الربع الثالث

المصدر: (دبي - البيان)

كشف عيسى بن تميم مدير مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، عن أن عدد التسويات التي حققتها إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي حتى الربع الثالث من العام الجاري (2064) تسوية، بأكثر من 2 مليار و647 مليوناً، بنسبة 88% من إجمالي الملفات المعروضة أمام المركز، حيث حقق المركز زيادة في نسبة التسويات بمعدل 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت نسبة إنجاز اتفاقيات التسويات الذكية عن بعد 100%.

وأوضح مدير مركز التسوية الودية للمنازعات أن المركز نجح في تحقيق إنجازات كبيرة في هذه المدة تمثلت في توثيق اتفاقيات الصلح في يوم واحد للنزاعات المدنية والتجارية والعقارية لجعلها بقوة السند التنفيذي، إلى جانب المساهمة في تدريب خريجي الجامعات والكليات لنشر ثقافة التسوية والصلح.

وأضاف عيسى بن تميم: كما نجح المركز في حل العديد من النزاعات في عدة قطاعات مدنية وتجارية وعقارية مما أدى إلى تخفيف العبء وتوفير الجهد والوقت على المحاكم وعلى المتقاضيين لتحقيق رسالة محاكم دبي في تحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع «للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً».

كما أكد سعي المركز لتسهيل وتسريع إجراءات المتعاملين وتمكينهم من الوصول بسرعة إلى الخدمات القانونية والقضائية في مناطق إقامتهم والارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الحاصليْن فيها، منوهاً بأن آلية العمل المعتمدة تقوم على التواصل والتفاوض مع أطراف النزاع عبر الاتصال المرئي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لمحاكم دبي والدخول على جدول جلسات القضايا بنظام الاتصال المرئي وفي حال الاتفاق يتم صياغة بنود الاتفاقية وتوقيع الأطراف على اتفاقية الصلح من خلال كلمة المرور الواحدة دون وجود أي رسوم مباشرة للخدمة ومن ثم يتم إرسالها للقاضي المختص للاعتماد.

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