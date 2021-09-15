«الشرطة الذكية» بدبي تفوز بأفضل تجربة عملية للتحول الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

فاز مشروع مراكز الشرطة الذكية SPS، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بأفضل تجربة عملية للتحول الرقمي، من بين 50 مشاركة من 7 دول، في اللقاء الافتراضي الذي نظمته كلية الأعمال الاقتصادية بجامعة تشيلي ومجلتها «Sistemas and Contabilidad»، والذي يعقد كل سنتين لطرح أوراق عمل لمناقشة ملفات عدة منها التحول الرقمي.

وحول هذا الشأن قال النقيب مهندس خليفة الروم، رئيس فريق الإعلام والتسويق في اللجنة التنفيذية لمشاريع مراكز الشرطة الذكية، إن شرطة دبي ممثلة بمراكز الشرطة الذكية، تلقت دعوة من كلية الأعمال الاقتصادية بجامعة تشيلي ومجلتها «Sistemas and Contabilidad»، لحضور لقاء افتراضي موسع يهدف إلى طرح أوراق عمل ودراسات وتجارب مختلفة، منها مواضيع تتعلق بالتحول الرقمي حول العالم، وخلال هذا اللقاء، تم استعراض المشروع النوعي والفريد على المستوى العالمي، وهو مشروع مراكز الشرطة الذكية SPS، والتي تُعد أول مراكز شرطية ذكية في العالم.

وأضاف النقيب المهندس الروم: حققنا هذا الفوز والإنجاز، وحظيت مشاركتنا بمشروع مراكز الشرطة الذكية بإعجاب الكثير من المشاركين والمقيمين للتجارب، كونه يعتبر من أنجح المشاريع الخدمية الذكية في العمل الشرطي، ما يعكس حرص واهتمام شرطة دبي بابتكار وتنفيذ المشاريع الرائدة في المجال الشرطي، بما فيها التحول الذكي للخدمات، والتي بدورها توفر جودة حياة للمجتمع، عبر تقديم خدمات شرطية متنوعة وفق أفضل وأرقى المعايير العالمية للخدمات. يذكر أن مراكز الشرطة الذكية SPS البالغ عددها 16 مركزاً، أحد أهم المشاريع التي نفذتها القيادة العامة لشرطة دبي في تحولها الرقمي، بحيث تقدم باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 45 خدمة، ويختلف مكان تقديم بعضها باختلاف المركز، سواء كان SPS، أو «درايف ثرو» أو «ووك إن».

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