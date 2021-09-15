لجنة متخصصة في شرطة دبي لاختيار أسر للكلاب البوليسية المتقاعدة وفق شروط خاصة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

كشف الرائد صلاح خليفة المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في شرطة دبي أن لجنة متخصصة تجتمع بشكل دوري لإحالة بعض الكلاب البوليسية للتقاعد واختيار أسر بديلة لها بعد التأكد من توافر مكان ملائم ودخل شهري مناسب إضافة إلى الالتزام بالمتابعة المستمرة مع شرطة دبي ومجموعة شروط أخرى، وتتم زيارة المنزل ولقاء أفراد الأسرة كافة والاطلاع على المكان المخصص للكلب، إذ تعرض شرطة دبي عدداً من الكلاب البوليسية المدربة للتقاعد لمن يرغب في ذلك عبر تعبئة استمارة التبني من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي تمهيداً لعمل مقابلات وزيارات للأسر التي يقع عليها الاختيار.

كفاءة

وتفصيلاً أفاد الرائد صلاح المزروعي لـ«البيان» بأن هناك لجنة خاصة لتقاعد الكلاب البوليسية تنعقد دورياً وفقاً لعدد من المعطيات ومنها ملاحظة قلة كفاءة الكلاب في أداء المهام المختلفة، أو إصابتها بأي عرض يمنع عملها بكفاءة من دون أن يكون له تأثير في طريقة معيشتها، لافتاً إلى أن الكلاب يتم تقاعدها بعد 10 سنوات تقريباً من بداية عملها، ويوضع الكلب تحت الملاحظة فترة طويلة للتأكد من عرضه للتبني.

وأشار المزروعي إلى أن الكلاب البوليسية كافة تخضع للتطعيم والكشف المستمر ولذلك يلتزم الشخص الذي يتم اختياره للتبني الاستمرار في المتابعة مع شرطة دبي، والإقرار برعاية الكلب بطريقة إنسانية، وأن يكون رفيقاً أو حيواناً منزلياً وألّا يتم استخدامه في أي أغراض أخرى، وتوفير العلاج واللقاحات المطلوبة عند طبيب متخصص، إضافة إلى أنه يمنع بيع الكلب أو التنازل عنه لأي شخص آخر إلا بموافقة صريحة مسبقة من شرطة دبي، وفي حالة عدم القدرة على تقديم الرعاية المناسبة يجب الرجوع إلى إدارة التفتيش الأمني k9 في شرطة دبي لإيجاد بديل مع ضرورة أن يكون هناك وقت كافٍ لذلك.

طلبة

من ناحية أخرى أفاد الرائد المزروعي بأنه يتم استقبال عدد من طلبة الجامعات الدارسين طباً بيطرياً في الدولة لتدريبهم، كما يقوم قسم البحوث التطويرية بالتعاون مع عدد من الجامعات بتوثيق المشاهدات والدراسات والبحوث وتطويرها، والتي تساهم في رفد هذا التخصص بكل ما هو جديد.

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