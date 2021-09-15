عمار النعيمي يبحث تعزيز العلاقات مع سفيري العراق وبنما

المصدر: عجمان - وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالسفير وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز أواصر الأخوة بين شعبي البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

واستعرض سموه والسفير العراقي - في اللقاء - آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلاقات التعاون الثنائي المتميزة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وعبر مظفر مصطفى الجبوري عن سعادته وبالغ شكره وتقديره لسمو ولي عهد عجمان على هذا اللقاء.. مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف الميادين.. مؤكداً أن الإمارات تبوأت في فترة وجيزة مكانة مرموقة على خريطة الدول المتقدمة.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي في ديوان الحاكم أمس ريكاردو لافييري سفير جمهورية بنما لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بسفير جمهورية بنما، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وبحث سموه وسفير جمهورية بنما في اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير بنما على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

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