منح سفيرنا لدى البرازيل «وسام الاستحقاق»

المصدر: (برازيليا - وام)

منحت المحكمة العسكرية العليا في البرازيل صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية «وسام الاستحقاق» تقديراً من المحكمة لإنجازات دولة الإمارات في كل المستويات، وإدارتها الفعّالة في بناء علاقات الصداقة والتعاون مع البرازيل والتي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية نتيجة للجهود المبذولة من كبار المسؤولين في البلدين خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال المراسم التي أقيمت بقصر المحكمة العسكرية العليا في العاصمة برازيليا احتفاءً بمرور 213 سنة على إنشاء المحكمة العليا وبحضور رئيسها الأميرال قائد السرب ماركوس فنيسيوس أوليفيرا دوس سانتوس، وأعضاء المحكمة وضباط الجيش والقوات المسلحة.

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