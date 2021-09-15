«تنفيذي الشارقة» يعتمد اقتراحات لتشجيع الاستثمار بالمجالات الزراعية

المصدر: الشارقة – البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تعنى بتوفير أفضل الخدمات الحكومية وتطوير القطاعات الحيوية.

واعتمد المجلس عدداً من الاقتراحات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حول تشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية ودعم الإنتاج المحلي وتحقيق عوائد مادية للمزارعين والمساهمة في رفع جودة المنتجات الزراعية والقدرة على توزيعها محلياً وعالمياً. وضمن السعي الدائم لتحديث التشريعات العقارية لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة التسجيل العقاري حول مشروع قانون تنظيم الملكية المشتركة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (31) لسنة 2021 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا للتقاعد في الشارقة، ونص القرار على أن يُعاد تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، وعضوية التَّالِيَة أسماؤُهم: الدكتور صقر عبدالله سلطان المعلا، طبيب استشاري، عضواً، والدكتورة فاطمة محمد الخميري، طبيب شرعي استشاري، عضواً، وسعيد سلطان بن خادم، باحث قانوني، عضواً، وندى حسن الرئيسي، خبير إداري، عضواً، ويوسف عبيد الطنيجي، مدير إدارة الاشتراكات، مقرراً للجنة.

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