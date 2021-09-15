خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس وزراء بريطانيا في وفاة والدته

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة وذلك في وفاة والدته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الصديقة.

إلى ذلك، دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وعائلته الكريمة.. تأثرنا بنبأ وفاة السيدة والدته، شارلوت جونسون وول.. وأدعو الله له ولعائلته الصبر على هذا المصاب الأليم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز