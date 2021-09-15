«شرطة دبي» و«هيئة الطرق» تعلنان ربط أنظمة ضبط حركة المركبات الثقيلة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي عن بدء الربط بين أنظمة الهيئة المتعلقة بتصاريح خدمات حرم الطريق، التي تخص تصاريح تنقل المركبات الثقيلة (طلب إصدار تصريح تنقل مركبات بأوزان أو مقاسات زائدة وتصاريح تنقل المركبات الثقيلة في أوقات ومناطق الحظر)، ونظام الضابط الذكي في شرطة دبي، بحيث تتعرف دوريات الشرطة إلى المركبات الثقيلة المخالفة، التي لا تحمل التصريح اللازم للمرور على طرق دبي وذلك من خلال نظام شرطة دبي.

وصُنِّفَت شوارع إمارة دبي بالنسبة لأوقات الحظر إلى ثلاثة أصناف وهي: حظر كامل مدة 24 ساعة: ويُطَبَّقُ على كل من نفقي المطار والشندغة وجسر آل مكتوم والجسر العائم بالإضافة إلى شارع القدرة. وحظر جزئي من الساعة 6:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً ويُطَبَّقُ على شوارع مركز المدينة وشارع الشيخ زايد وشارع الاتحاد. وحظر متقطع في النهار وهو عبارة عن (3) أوقات حظر كما يلي: حظر صباحي من الساعة 6:30 صباحاً إلى 8:30 صباحاً، حظر منتصف النهار من الساعة 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً وحظر مسائي من الساعة 5:30 مساءً إلى 8:00 مساءً، وتُطَبَّقُ على باقي شوارع الإمارة، التي تُطَبَّقُ عليها ثلاثة أوقات حظر.

تنظيم

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن هذا التعاون يساهم في تنظيم حركة المرور ويقلل الازدحام الناتج عن مرور المركبات الثقيلة المخالفة في أوقات الذروة في طرق دبي.

وأفاد اللواء المهندس الخبير محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي: سيعمل هذا الربط على تقوية وتعزيز وتسهيل عملية الضبط المروري، وستتمكن دوريات شرطة دبي من رصد المركبات الثقيلة المخالفة من دون الحاجة إلى إيقاف المركبة، وإن المخالفة ستكون في حالة عدم الحصول على تصريح، أو مخالفة شرط من شروط التصريح المعتمد، علماً أن المركبة لن تحتاج إلى تصريح مطبوع لإبرازه للدورية، لأن تفاصيل التصاريح كافة ستكون مربوطة برقم المركبة.

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