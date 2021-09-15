«صحة»: «سوتروفيماب» أثبت فاعلية كبيرة في علاج مصابي «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن عقار «سوتروفيماب» الذي يعد أحدث علاج مضاد لفيروس «كوفيد 19» في العالم أثبت فعالية كبيرة في علاج المصابين بالفيروس.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»: تمثل شركة «صحة» حجر الزاوية لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، ورائدة الاستجابة لتحديات جائحة «كوفيد 19»، ولذا فإننا مؤهلون لتقديم خدمات وأساليب علاجية حديثة لأفراد مجتمعنا، وتحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي، سارعنا لعلاج مرضى «كوفيد 19» بدواء «سوتروفيماب» بمجرد اعتماده للاستخدام الطارئ، إذ أثبت فعاليته وحقق المرضى بعد معالجتهم نتائج ممتازة في وقت قصير.

ومن جانبه، قال المواطن سعيد سالم العامري الذي أصيب بالفيروس في وقت سابق من هذا العام إنه عانى ارتفاعاً في درجة الحرارة وصداعاً في الرأس وآلاماً في الجسم أثناء حجره في المنزل بعد الإصابة، وتم نقله بسرعة إلى وحدة العناية الفائقة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شبكة «صحة»، وبعد إجراء الفحوص اللازمة والصور وصف له الفريق الطبي العلاج بدواء «سوتروفيماب». وبعد البدء بالعلاج بدأت درجة حرارته تنخفض وتحسنت حالته العامة بشكل ملحوظ، ليخرج من المستشفى خلال 3 أيام، وبعد خروجه، بدأت والدته وزوجته تعانيان الأعراض والآلام نفسها، وتمّ نقلهما إلى وحدة العناية الفائقة في مدينة الشيخ خليفة الطبية وعلاجهما بـ«سوتروفيماب». وكما كان الحال مع سعيد، تحسنت حالتهما وخرجتا من المستشفى متعافيتين تماماً بعد 4 أيام.

وتوجه العامري بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لتجاوبها الاستثنائي مع الجائحة، وقال: أسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها وأن يديم عليهم الصحة والعافية والأمان. كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى كامل الفريق الطبي في مدينة الشيخ خليفة الطبية على ما قدموه من رعاية فائقة.

وأما المواطن علاوي صالح علي المنصوري، فأكد أن توفير العلاج الجديد لمرضى «كوفيد 19»، ساهم في تحسن حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس، والبدء بتناول دواء «سوتروفيماب»، إذ بعد بقائه أياماً معدودة في مدينة الشيخ خليفة الطبية تأكد شفاؤه وخرج من المستشفى بصحة وعافية.

وأما مي صديق منصور، وهي مقيمة عربية أصيبت أيضاً بـ«كوفيد 19»، فقالت إنها تلقت الدواء مدة أسبوع، وشفيت تماماً لتعود إلى ممارسة حياتها الطبيعية بحمد الله وتوفيقه. وأشادت بالجهود الكبيرة التي توفرها الكوادر الطبية والفنية والإدارية في شركة «صحة».

مساهمة

يساهم «سوتروفيماب» في تقليل عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفى أكثر من 24 ساعة، ويحدّ من عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بنسبة تصل إلى 85 % عند العلاج به في مرحلة مبكرة من الإصابة.

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