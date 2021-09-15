عبد الرحمن العويس: إدارة الإمارات لجائحة «كورونا» نموذج يحتذى عالمياً

المصدر: دبي - البيان

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في جلسة وزراء الصحة ضمن مجموعة العشرين العالمية G20، وضم الوفد الذي ترأسه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، كلاً من: الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وناصر خليفة البدور وكيل الوزارة المساعد مدير مكتب معالي الوزير. وأبرز معالي عبد الرحمن العويس القدرات الاستثنائية التي برهنت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وحوكمة الجائحة كنموذج يحتذى عالمياً، بفضل كفاءة منظومتها الصحية الوقائية واستباقيتها في اتخاذ الإجراءات والتدابير الحكيمة، بالإضافة للمرونة الوطنية التي طبقتها كل قطاعات الدولة، وصدارة الإمارات العالمية في توفير اللقاحات، أسهمت هذه العناصر مجتمعة في ترسيخ المكتسبات الوطنية على جميع الصعد، وتعزيز الثقة والتفاؤل بدخول التعافي.

تجربة رائدة

وأوضح معالي الوزير أن الاجتماعات رفيعة المستوى التي انعقدت بين الدول العشرين، تعكس جدية وحرص الأعضاء على تكثيف أطر العمل المشترك والفاعل لمواجهة نتائج الجائحة وتحدياتها على التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات وبناءً على توجيهات ودعم القيادة الحكيمة تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو التعافي من «كوفيد 19»، مرتكزة على كفاءة المنظومة الصحية والاستراتيجية الفعّالة والمتكاملة في المحافظة على مكتسبات الدولة على جميع الصعد، ضمن إطار وطني تشاركي بين مختلف مؤسسات الدولة.

رؤية

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس: إن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسة وزراء الصحة لمجموعة العشرين، تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة للدولة بأهمية دعم الجهود العالمية وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، ولتمكين ودعم الأنظمة الصحية حول العالم من التعامل مع الطوارئ الصحية بكفاءة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية. وجدد معاليه حرص الدولة على المشاركة الفعّالة في جميع الاجتماعات التي تم عقدها، وتأدية دور محوري في الجهود الدولية لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، حيث طرحت الإمارات عدداً من المبادرات ووجهات النظر، التي تساهم في تعزيز التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات منسقة وذات تأثير جذري يسهم في احتواء جائحة «كوفيد 19».

تنمية

أكدت الحوارات تصميم دول مجموعة العشرين على إنهاء المرحلة الحالية من جائحة «كوفيد 19» وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والتأكد من استعداد العالم لمواجهة الطوارئ الصحية في المستقبل واكتشافها والاستجابة لها، من خلال بذل الجهود لتعزيز الأمن الصحي العالمي ومشاركة خبرات دول العشرين على أوسع نطاق ممكن، لضمان تبني نهج يعزز قدرات الأنظمة الصحية وجعلها أكثر مرونة بهدف التعافي من تأثيرات الجائحة.

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