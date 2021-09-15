المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط ينضم إلى أكاديمية أنور قرقاش

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن تعيين نيكولاي ملادينوف، الدبلوماسي والمنسق الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ليشغل منصب مدير إدارة البحوث والتحليل في الأكاديمية.

وعبر برناردينو ليون المدير العام في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن ترحيبه بملادينوف، بالقول: فخورون بأن ينضم إلينا نيكولاي ملادينوف، وعلى ثقة بأنه يجلب معه قيمة متميزة لأكاديميتنا، بالنظر لكونه دبلوماسياً سابقاً يتمتع بخبرة متميزة ومعرفة عميقة في منطقة الشرق الأوسط والشؤون الأوروبية، الأمر الذي سوف يثري معارف ومسيرة دبلوماسيي الإمارات المستقبليين.

ويشمل المنصب الذي يتولاه ملادينوف في الأكاديمية؛ الإشراف على المشاريع التي تساهم في المناقشات المحلية والدولية حول القضايا ذات الصلة بالسياسة الخارجية والدبلوماسية لدولة الإمارات.

ومن جانبه، قال نيكولاي ملادينوف: يسعدني الانضمام إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مثل هذه المرحلة المتميزة، لقد استطاعت الأكاديمية ترسيخ مكانتها مركزاً متميزاً في إعداد المختصين المحترفين في إدارة تحديات وفرص دبلوماسية القرن الـ21. إن تعزيز التفاهم بين الثقافات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة، وتجنب النزاعات؛ ليست سوى بعض المجالات التي تحتاج الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف إلى التركيز عليها في المستقبل. آمل أن أكون قادراً على المساهمة في جعل الأكاديمية مؤسسة تعليمية وتدريبية وبحثية رائدة في هذه المجالات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز