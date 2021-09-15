حصة بوحميد تستعرض نماذج التواصل بين الجمهور والحكومات

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن فعاليات دورته الـ 10، يعقد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، يومي 26 و27 سبتمبر الحالي، جلستين حواريتين تناقش الأولى أهمية إشراك الجمهور في صناعة القرار من خلال قنوات التواصل الحكومية، وتسلّط الثانية الضوء على قوّة الأسلوب القصصي في تقديم المحتوى الإعلامي وتفوّقه في جذب الجمهور على الحقائق.

مشاركة

ويستضيف المنتدى في اليوم الثاني، معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، في لقاء تفاعلي، بمشاركة جمهور يمثل مختلف شرائح المجتمع، لمناقشة نماذج التواصل بين الجمهور والحكومات وقياس أثرها ودورها في بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع، باعتبارها إحدى الممارسات الراسخة في مفاهيم الاتصال الحكومي.

لقاء

ويستعرض اللقاء، الذي يديره الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، 3 محاور، تحت عنوان «كيف يشارك المجتمع في صياغة القرارات ؟»، تتناول منهجيات ونماذج التواصل بين الجمهور والحكومات وأثرها، وكيف تشكل الاستجابة الحكومية دوراً في بناء الثقة بين المجتمع والمسؤول، في تجسيد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للتفاعل الحيّ مع مختلف شرائح الجمهور.

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