تعاونية الاتحاد تؤكد التزامها بزيادة نسب التوطين بجميع فروعها

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت تعاونية الاتحاد أنها ملتزمة بخطتها الاستراتيجية لزيادة نسبة التوطين بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في دبي، مشيرة إلى أن نسبة توطين الوظائف العليا وصلت في التعاونية إلى أكثر من 72% حتى الآن، إذ قامت بتنفيذ العديد من المبادرات التي تستقطب الكفاءات المواطنة. وأكد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد أن التعاونية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التوطين، وذلك بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة، ودعماً وتعزيزاً لتطلعاتها الحكيمة المستقبلية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وتطوير مهارات الشباب المواطنين وقدراتهم للانخراط بأسواق العمل، لافتاً إلى أن التعاونية تسعى إلى توظيف وتدريب الكوادر الوطنية لدعم مسيرة النجاح والتميز في الدولة، إذ يعتبر أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تضعها في مقدمة أهدافها للريادة في مجال التجارة بالتجزئة.

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