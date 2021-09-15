بلدية أم القيوين تنفذ 500 زيارة تفتيشية في 6 أشهر

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نفذت بلدية أم القيوين- فلج المعلا 500 زيارة تفتيشية خلال الربعين الأول والثاني لعام 2021 على المنشآت الغذائية والمطاعم، نتج عنها 60 إنذاراً، و46 مخالفة صحية لمنشآت غير ملتزمة بالمتطلبات الصحية قبل إعادة مباشرة النشاط، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح الصحية، كما خصصت إدارة البلدية خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجمهور، وبالتالي العمل على التجاوب معها مباشرة.

حملات

وأكدت ميثاء جاسم شافي مديرة بلدية أم القيوين – فلج المعلا أن مفتشي الصحة العامة في بلدية أم القيوين كثفوا من حملات التفتيش على كل المواقع بمنطقة فلج المعلا، بهدف تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والتأكد من استيفاء كل المنشآت الغذائية لمتطلبات الصحة وسلامة الغذاء، والالتزام بقواعد الوقاية والسلامة وللحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

تغطية كاملة

وأكدت أن دائرة البلدية تنظم حملات تفتيشية مجدولة وبشكل دوري، بهدف التغطية الكاملة لكل المنشآت الغذائية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المستمر في المنطقة.ونوهت شافي بأنه في حال ضبط أي مُخالفة سيتم فرض العقوبات المناسبة على المنشأة المخالفة، وإلزام المُخالِف باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز