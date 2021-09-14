الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 08:58 والمد الثاني عند 18:32 والجزر الأول عند الساعة 11:21 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

وبحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:36 والمد الثاني عند الساعة 06:38 والجزر الاول عند الساعة 10:42 والجزر الثاني عند الساعة 23:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 90 25

دبي 42 31 90 25

الشارقة 43 29 85 25

عجمان 42 30 80 25

أم القيوين 43 27 85 25

رأس الخيمة 40 29 80 35

الفجيرة 40 31 85 45

العين 44 30 60 10

ليوا 44 31 80 15

الرويس 40 31 85 30

السلع 41 30 85 25

دلما 39 31 85 35

طنب الكبرى 39 30 85 30

طنب الصغرى 39 30 85 30

أبو موسى 39 31 85 30.

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