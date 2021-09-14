المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، استئناف تشغيل خط الحافلات رأس الخيمة - أبوظبي الخميس المقبل، بالتنسيق مع مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لإمارة أبوظبي، وذلك ضمن 4 رحلات يومياً «الخميس والجمعة والسبت» تنقسم إلى رحلتين من رأس الخيمة إلى أبوظبي، ورحلتين من أبوظبي إلى رأس الخيمة.

وأكد البلوشي، مواصلة جهود الهيئة في توفير بدائل وحلول نقل متنوعة تخدم المجتمع والزوار في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع شركائها «بلدية رأس الخيمة، راك للضيافة، ميناء صقر»، ومنها: إطلاق مشروع النقل البحري للركاب.

والذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وإطلاق المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري، انطلاقاً من الغاية الاستراتيجية «تكامل النقل» لتوفير وسائل نقل مريحة وحديثة تعمل بالطاقة البديلة مثل «العبرات، الباص المائي»، ونعمل حالياً على استصدار تشريعاً تنظيمياً لمنظومة النقل البحري، لتلبية كافة احتياجات المتعاملين، وفقاً لخطة عمل المشروع.

وأضاف: قامت الهيئة بالتعاون مع الشركاء بتنفيذ المرحلة الأولى والتي تشمل 5 محطات للنقل البحري وهي: الكورنيش، منار مول، فندق هيلتون جاردن، المعيريض«ويستهدف المشروع وبالتعاون من هيئة رأس الخيمة للسياحة تنفيذ رحلات بحرية ترفيهية.

واستكمالاً للمشاريع التي تخدم غاية»تكامل النقل«بدأت الهيئة وبالتعاون مع بلدية رأس الخيمة ودائرة الأشغال العامة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل العام الداخلي في الإمارة عبر 3 خطوط ومسارات رئيسية تنطلق من منطقة النخيل إلى الحمرا، ومطار رأس الخيمة الدولي، ومنطقة شعم، حيث يتضمن المشروع 46 محطة توقف، وتشغيل 10 حافلات جديدة.

كما عززت الهيئة خطوط النقل العام عبر المدن من خلال توقيع 3 اتفاقيات تشغيلية مع شركائها الاستراتيجيين: هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، وهيئة النقل في عجمان، لتمكين الجمهور من التنقل بكل يسر وسهولة وتخفيض زمن رحلة التنقل.

جاهزية

وأكد البلوشي، أن الهيئة كانت على جاهزية كاملة للعمل مع الحلول التقنية والذكية لاستمرارية الأعمال منذ بدء الجائحة، والتي تمثلت بإطلاق منصة الخدمات الإلكترونية، ومنصة الخدمات الرقمية 24/7 لتمكين المتعاملين من تنفيذ وإنجاز كافة معاملاتهم من مواقعهم، ومركز الخدمة الذاتية على مدار الساعة، وتوفير خدمات الحجز الذكي لمركبات الأجرة والمركبات الفخمة عبر تطبيق كريم، وإطلاق تطبيق راك باص الريادي لحجز حافلات النقل عبر المدن.

وقامت الهيئة بالشراكة مع وزارة الصحة ومستشفى عبيدالله بتوفير خدمة نقل المتعافين، وإيصال الأدوية إلى مستحقيها مجاناً خلال برنامج التعقيم الوطني، ووفرت الهيئة وبالتعاون مع بلدية رأس الخيمة خدمة نقل وتوصيل الأسماك إلى المواطنين والمقيمين في منازلهم من خلال الطلب عبر التطبيق الذي طورته البلدية لهذا الغرض.

وقطعت الهيئة شوطاً كبيراً في هذا المضمار من خلال إطلاقها وتنفيذها لعدد من المشاريع الرقمية، حققت خلالها أبرز المشاريع والمبادرات الرقمية، التحول الرقمي والذكي للخدمات 100% لخدمات تراخيص النقل من خلال منصة التراخيص الإلكترونية.

والتي نفذنا من خلالها أكثر من 7500 معاملة إلكترونية خلال النصف الأول 2021، وإطلاق تطبيق راك باص وتحميل أكثر من 5600 مستخدم للتطبيق، وتنفيذ أكثر من 4000 حجز عبر التطبيق، وتطبيق كريم بتنفيذ أكثر من 22 ألف طلب عبر التطبيق، وتعمل الهيئة حالياً على تزويد أسطول مركبات الأجرة والحافلات بكاميرات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الأمن والسلامة في خدماتها.

عطاء

وقامت الهيئة بإطلاق المرحلة الرسمية لمشروع السكوترات الكهربائية بعد ترسية العطاء على شركة»فينيكس«والتأكد من تحقيق كافة اشتراطات الأمن والسلامة، حيث تم توفير 434 سكوتر كهربائياً في 6 مواقع مختلفة من الإمارة»المرجان، الكورنيش، الحمرا، المعيريض، جبل جيس، شعم«وتسجيل أكثر من 18000 مستخدم على التطبيق، وتنفيذ أكثر من 46000 رحلة قطعت خلالها أكثر من 155 ألف كيلومتر، وتم مؤخراً إطلاق خدمة»ماي فينكس" التي تتيح للجمهور استئجار السكوتر لفترات طويلة مقابل رسوم منخفضة.

ويبلغ أسطول مركبات الأجرة في إمارة رأس الخيمة 850 مركبة منها 63% مركبات هجينة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى مركبتي أجرة كهربائية، قطعت المركبات منذ بداية العام 2021 وحتى نهاية شهر يوليو أكثر من 42 مليون كيلومتر، نفذت خلالها عدد أكثر من 2.3 مليون رحلة نقلنا خلالها 4.118.802 راكب، منها أكثر من 21 ألف رحلة تم حجزها عبر تطبيق الحجز الذكي (كريم-هلا)، وبلغت نسبة الحوادث معدلات متميزة من خلال تحقيق 0.30% لكل 100 ألف كيلومتر، وتحقيق نسبة صفر وفيات.

أما بشأن الحافلات فتشغل الهيئة حالياً 17 حافلة تخدم النقل عبر المدن تم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نقل 183.627 ألف راكب، وتنفيذ أكثر من 4 آلاف حجز عبر تطبيق راك باص الذكي، وبلغ عدد الحوادث حادثين بسيطين خلال تلك الفترة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز