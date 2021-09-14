دواء "سوتروفيماب"يثبت فعاليته في علاج المصابين بفيروس "كوفيد-19"

المصدر: وام

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ريادتها في تقديم رعاية عالمية المستوى لأفراد المجتمع في جميع التخصصات الطبية وخاصة مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" من خلال توفير أحدث العلاجات التي أسهمت بصورة بارزة في إرتفاع نسبة شفاء المصابين في الأشهر الأخيرة باستخدام دواء "سوتروفيماب"/Sotrovimab- VIR-7831/أحدث علاج مضاد للفيروس في العالم.

وقال الدكتور أنور سلّام المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة "صحة":"تُمثل شركة صحة حجر الزاوية لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات ورائدة الاستجابة لتحديات جائحة كوفيد-19 ولذا فإننا مؤهلون لتقديم خدمات وأساليب علاجية حديثة لأفراد مجتمعنا ".

واضاف "تحت إشراف دائرة الصحة- أبوظبي سارعنا لعلاج مرضى كوفيد-19بدواء "سوتروفيماب"بمجرد اعتماده للاستخدام الطارئ حيث أثبت فعاليته وحقق المرضى بعد معالجتهم نتائج ممتازة خلال وقت قصير".

ومن جانبهم قال عدد ممن اصيبوا بفيروس كورونا أنهم بعد استخدامهم لدواء"سوتروفيماب" بدأت درجة حرارتهم تنخفض وتحسنت حالتهم العامة بشكل ملحوظ ليخرجوا من المستشفى خلال 3 الى 4 أيام مشيدين بالرعاية الصحية المتميزة والمعاملة الإنسانية الرائعة التي تلقوها اثناء العلاج.

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