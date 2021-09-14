تعاون بين شرطة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تأهيل وتدريب نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال أثناء فترة محكومياتهم، إلى جانب الترويج لمنتجاتهم ودعم الحملات التسويقية الخاصة بها.

ووقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعن طرف مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة، بحضور العميد مروان الجلفار، نائب مدير المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأكد اللواء علي محمد الشمالي أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على تعزيز أواصر التعاون بينهما.

وإيماناً من الطرفين بأهمية ترسيخ علاقة الشراكة في دعم وتطوير نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لتدريبهم في مجال إدارة المشاريع وريادة الأعمال وترويج منتجاتهم بما يعود بالنفع عليهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بعد انقضاء محكومياتهم.

ريادة الأعمال

وقال عبد الباسط الجناحي: نحرص في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمثلة في ذراعها التعليمية، أكاديمية دبي لريادة الأعمال، لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين مختلف فئات وشرائح المجتمع الإماراتي، بهدف تمكينهم من تأسيس مشاريعهم وإدارتها بكفاءة.

كما نطمح من خلال هذا التعاون الكبير مع الأخوة في إدارة المؤسسات العقابية إلى طرح المبادرات التي تهدف إلى دمج نزلاء المؤسسات العقابية بعد انقضاء مدة عقوبتهم بالمجتمع الإماراتي، وتدريبهم على المهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم بهدف توفير الدخل اللازم لاستقرار حياتهم وحياة أسرهم في المستقبل، حيث ستمكنهم هذه المبادرات من البدء من جديد في التخطيط لمستقبل أكثر أماناً واستقراراً لهم ولعائلاتهم والمجتمع بأكمله.

ووفقاً لتفاصيل المذكرة، فقد اتفق الطرفان على تطوير الأنشطة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمشاركة في البرامج الهادفة إلى نشر الحس الأمني من خلال تبادل الخبرات عبر نشر المواد التوعوية ضمن منصات الطرفين.

منصات التواصل

وستقوم شرطة دبي، بناءً على المذكرة، بدعم الإعلانات ومشاريع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منصات التواصل الخاصة بها، والمحافظة على حق الرعاية للمؤسسة في التعهد بتدريب النزلاء والنزيلات خلال المدة المقررة في المذكرة، والمشاركة في البرامج الهادفة والداعمة إلى نشر الحس الأمني.

وستقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدورها، بتقديم ورش ودورات تدريبية لتأهيل النزلاء في مجال إدارة المشاريع، وريادة الأعمال أثناء فترة محكوميتهم، بالإضافة إلى إصدار التقارير الخاصة بالتدريب مثل عدد المتدربين والاستبيانات الخاصة برضاء المُتدربين عن الدورات.

كما ستقوم المؤسسة بالترويج لمنتجات النزلاء ودعمهم عن طريق الحملات التسويقية الخاصة بها، وإتاحة الفرصة لشرطة دبي للاستفادة من الدراسات والاستبيانات الخاصة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يتم إصدارها في المؤسسة.

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