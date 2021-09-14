تواصل حملات الرقابة والتفتيش على المساكن العمالية في الظفرة

المصدر: الظفرة - وام

تواصل بلدية منطقة الظفرة تنظيم حملات الرقابة والتوعية والتفتيش على مساكن العمال في مدن المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتشغيل المساكن بصورة آمنة وسليمة حسب القوانين وأدلة الممارسة الفنية بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمحافظة على صحة وسلامة المجتمع.

وسجلت البلدية 3,456 زيارة في عام 2021 وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة متطلبات السلامة داخل المساكن.

مكافحة

وأكدت الزيارات أن جميع المساكن العمالية مجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق ويتم التأكد من فاعليتها بصورة مستمرة. كما تلتزم جميع مساكن منطقة الظفرة الفحص الدوري PCR للحد من تفشي فيروس كورونا والمساهمة في نسبة التعافي.

وبلغت نسبة الامتثال داخل مساكن منطقة الظفرة للإجراءات الاحترازية 92.3% وقامت البلدية بتطوير آلية التواصل مع المساكن بشكل مستمر إذ يتم تزويد جميع المساكن التحديث على الإجراءات الاحترازية خلال 30 ثانية فقط. وقد حصل 95% من القاطنين في المساكن العمالية على لقاح كورونا، إذ تمثل نسبة 5% الفئة المستثناة.

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