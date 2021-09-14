بلدية أبوظبي: ضرورة الالتزام بمعايير السلامة في المواقع الإنشائية

المصدر: أبوظبي - وام

دعت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة جميع المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع الإنشائية وصون حياتهم وتوفير البيئة الصحية والآمنة في جميع مواقع البناء.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية والتوعوية التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على المواقع الإنشائية في مدينة الرياض - أبوظبي، استهدفت التأكد من التزام الاستشاريين والمقاولين بنظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، ومدى التزامهم بالقوانين.

وتأتي هذه الحملة تأكيداً لالتزام بلدية مدينة أبوظبي بحماية العمال والمجتمع وصون صحتهم وسلامتهم والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيـة وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلديـة مدينة أبوظبي ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء.

وتضمنت الحملة تنظيم عدد من الورش التوعوية حول مهام ومسؤوليات الاستشاريين والمقاولين في المواقع الإنشائية، وتطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وأدلة الممارسة أثناء تنفيذ الأعمال في المواقع الإنشائية حيث أسفرت عن زيارة 490 موقعاً إنشائياً، وتوعية 438 موقعاً، وإنذار 43 موقعاً، ومخالفة 9 مواقع.

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