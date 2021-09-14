الرئيس السويسري يشيد بمتانة العلاقات مع الإمارات

المصدر: وام

أشاد فخامة غي بارميلين رئيس الاتحاد السويسري بالعلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة بين دولة الإمارات وسويسرا على مختلف الأصعدة، معربا عن تطلعه لدفع التعاون المشترك بين البلدين بما يعزز ازدهارهما وتقدمهما ويعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته في مكتبه بالمجلس الاتحادي الفيدرالي في بيرن اليوم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للاتحاد السويسري .

ونقل معاليه في مستهل اللقاء إلى فخامة غي بارميلين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم للاتحاد السويسري الصديق مزيدا من التقدم والازدهار ولشعبه الخير والنماء والرفعة.

من جانبه حمل فخامة الرئيس السويسري معالي حسين بن إبراهيم الحمادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته بدوام التقدم والاستقرار والتطور لدولة الإمارات وشعبها.

من جانبه أعرب معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما لمسه من حرص فخامته على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على شعبيهما.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين وتبادل وجهات النظر وآليات العمل المشترك من أجل ترسيخ العلاقات الإماراتية السويسرية في مجالات عدة لا سيما في قطاع التعليم ودعم الجهود العالمية لترسيخ مرحلة أكثر تعاونا للنهوض بالتعليم في ظل المستجدات الحالية.

حضر اللقاء .. سعادة عبيد سالم الزعابي سفير الدولة لدى الاتحاد السويسري وسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات ومن الجانب السويسري سعادة غابرييل لوشينجر كبير مستشاري الرئيس السويسري وديرسيو افونسو دا سيلفا المستشار العلمي للتعليم والبحث والابتكار السويسري.

في سياق متصل التقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، مارتينا هيراياما وزيرة الدولة لشؤون التعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العلمي بين البلدين ومناقشة المشاريع التربوية المستقبلية وسبل تطويرها فضلا عن تبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية في دولة الإمارات والاتحاد السويسري.

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