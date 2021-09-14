«إنديجو ليفينج» تؤثث منازل عطلات «سوندر» في داون تاون دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إنديجو ليفينج» Indigo Living، الشركة الرائدة في تقديم الحلول الجاهزة في قطاع الضيافة، اليوم عن حصولها على عقد من شركة «سوندر» الرائدة في قطاع ضيافة المستقبل التي تعيد تعريف تجربة الضيافة من خلال التكنولوجيا والتصميم. ويشمل العقد تقديم خدمات الأثاث والمفروشات والمعدات لمشروع «سوندر» الأحدث في داون تاون دبي.

وسوف تهيئ «إنديجو ليفينج» Indigo Living بيئة ضيافة تجمع بين الابتكار والسعادة. ويتكون أحدث مشروع في داون تاون من مجموعة من أبراج منازل العطلات بغرفتي نوم وثلاث غرف نوم - وسوف تضيف الأبراج أكثر من 300 وحدة إلى محفظة شركة «سوندر» الرائعة.

وقال زياد صهيوني، المدير الإقليمي لمبيعات الشركات في منطقة الشرق الأوسط في إنديجو ليفينج: «لقد منحتنا شركة «سوندر» الثقة مرة أخرى لتحقيق رؤيتها بعد نجاح تجربتنا المشتركة في العمل معاً في مشروع جميرا بيتش ريزيدانس، دبي. كان فريق إنديجو ليفينج دقيقاً في تصميمه واختار بعناية مجموعة الأثاث والإضاءة وقطع الأعمال الفنية التي تميزت بكونها أنيقة وعصرية وفاخرة، إضافة إلى أنها توفر الراحة والدفء الفائقين اللذين يلخصان دقة وخصوصية التصميم».

وتساعد «إنديجو ليفينج» في توفير تجارب ضيافة لا تنسى، حيث يجمع فريق التصميم بين المنظور العالمي وخبرات التصميم الفائقة في التخطيط والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي وتصميم العلامات التجارية للمشاريع في العديد من قطاعات الأعمال.

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