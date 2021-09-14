محاكم رأس الخيمة تنجز 60250 معاملة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت دائرة محاكم رأس الخيمة عن تقرير نتائج الأداء نصف السنوية لعام 2021م، للمعاملات التي أنجزتها.

حيث أظهر التقرير نتائج إيجابية تُبين ارتفاعاً ملحوظاً في حجم أعداد المعاملات المقدّمة لجمهور المتعاملين، للنصف الأول من العام الحالي، بلغت فيه نسبة النمو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2020.

وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة تسجيل ارتفاع لافت في إجمالي عدد الخدمات المقدمة عبر مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وصلت إلى 60250 معاملة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 52988 معاملة، بواقع ارتفاع 7262 معاملة، لافتاً إلى أن المعاملات المنجزة تمت عبر ثلاثة طرق، وهي:

مراكز الخدمة، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتوزعت عدد المعاملات المقدمة كالآتي عبر مقر المحاكم ومراكز الخدمة بالحضور الشخصي 22399 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المقدمة إلكترونياً «عن بعد» 37224 معاملة، و627 معاملة ذكية عبر التطبيق الذكي «ام راك».

وأشار إلى أن إدارة الخدمات القضائية كان لها النصيب الأكبر في إنجاز المعاملات، التي وصل عددها 38624 معاملة، تليها إدارة الكاتب العدل، وبلغت 13412 معاملة، فيما أنجزت إدارة الخدمات المجتمعية 8214 معاملة.

وأكد الخاطري أن ارتفاع حجم المعاملات لهذا العام يرجع إلى حرص محاكم رأس الخيمة الدائم والمتواصل لتسهيل وتيسير تقديم الخدمات بمختلف الطرق والوسائل المتاحة، دون توقف في تقديمها، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتبعتها المحاكم للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في إنجاز المعاملات عن بعد.

وكذلك إطلاق خدمة «أمورك سهالات» للرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات عبر برنامج الواتسآب، ساهمت بشكل كبير في سرعة تقديم الخدمة ووصول المتعامل إلى خدمات المحاكم من أي مكان وفي أي وقت، وكل ذلك ما كان ليتحقق لولا المتابعة المستمرة والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وأضاف الخاطري: إن الإجراءات التي اتبعتها الدولة في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» أسهمت في نمو عدد المعاملات، وعودة الموظفين بشكل كامل إلى مقار عملهم، وعودة العمل إلى طبيعته كما كان عليه قبل الجائحة، وهي تعكس مرحلة التعافي من انتشار الفيروس، بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة.

وأوضح الخاطري، إن محاكم رأس الخيمة استقبلت 49600 ألف رسالة عبر خدمة «أمورك سهالات» عبر تطبيق الواتسآب خلال النصف الأول، تضمنت استقبال استفسارات المتعاملين وإرسال صورة لمعاملاتهم المنجزة، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات الخاصة بمعاملاتهم، ومتابعة حالة الطلبات، ويأتي إطلاق الخدمة بهدف تعزيز تجربة المتعاملين، وتوفير مختلف المنصات للتواصل مع المحاكم.

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