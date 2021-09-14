"صحة دبي" تفتح باب التسجيل في برامج التخصصات الطبية الدقيقة "الزمالة"

المصدر: وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي اليوم عن فتح باب التسجيل في برامج التخصصات الطبية الدقيقة "الزمالة" للأطباء من داخل وخارج دولة الإمارات وذلك خلال الفترة من 14 وحتى 30 سبتمبر الجاري لإتمام متطلبات التدريب في المنشآت التابعة لهيئة الصحة بدبي ضمن معايير وشروط الهيئات المعتمدة للبرامج كالمجلس العربي للاختصاصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الملكية الإيرلندية للممارسين الصحيين وذلك لضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية والتي يتم تطبيقها في المرافق التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة شروط ومعايير الالتحاق ببرامج الزمالة وهي أن يكون المتدرب حاصلاً على شهادة البورد في التخصص العام أو شهادة إكمال متطلبات التدريب على أن يكون قد أتم بنجاح فترة تدريب منتظمة في برنامج معتمد من مركز تدريبي معترف به.

كما يجب على المتدرب توفير شهادة البورد في التخصص العام قبل دخول أي امتحان خاص ببرنامج الزمالة وأن يكون المتدرب حاصلاً على موافقة خطية من جهة عمله -إن وجدت- على التحاقه وتفرغه بشكل كامل للتدريب في البرنامج التدريبي للتخصصات الفرعية لكامل مدة التدريب وأن يجتاز كافة الاختبارات والمقابلات المعتمدة من إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي.

وأشارت الهيئة إلى آلية التسجيل في برامج الزمالة والتي تتم من خلال تعبئة وارسال نموذج طلب التقديم المعتمد بهيئة الصحة بدبي مع كافة المستندات المطلوبة إلى إدارة التعليم الطبي والأبحاث عبر البريد الإلكتروني fellowship@dha.gov.ae وسيتم عرض الطلبات على لجنة التدريب البرامجي والتي بدورها ستحدد المقابلات الشخصية.

ونوهت الهيئة بأن الإعلان عن أسماء المقبولين سيتم خلال أسبوع من تاريخ المقابلة ..مشيرة إلى امكانية التواصل مع فريق عمل برنامج الزمالة لمزيد من الاستفسارات من خلال رقم التواصل 04-2191930.

يذكر ان هيئة الصحة بدبي كانت قد حصلت على الاعتماد لسبعة برامج زمالة هي برنامج أمراض القلب من المجلس العربي للتخصصات الصحية لمدة ثلاث سنوات تدريبية وبرنامج الجهاز الهضمي المعتمد من المجلس العربي للتخصصات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة ثلاث سنوات تدريبية وأمراض الدم المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين وبرنامج الأمراض الصدرية للكبار المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين والعناية المركزة للأطفال الخدج المعتمد من المجلس العربي للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين وبرنامج صحة الأمومة والطفولة المعتمد من الكلية الملكية الإيرلندية للممارسين الصحيين لمدة سنة تدريبية وبرنامج الأمراض النفسية للأطفال والمراهقين المعتمد من المجلس العربي للتخصصات الصحية لمدة سنتين تدريبيتين.

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