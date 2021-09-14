1500 طبيب يشاركون في «مؤتمر الأمراض الجلدية وطب التجميل»

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في الـ 23 من الشهر الجاري فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لطب الأمراض الجلدية والتجميل «ميدام»، في دورته السادسة، بحضور 1500 طبيب، من 41 دولة، وتحت رعاية جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، وبدعم من هيئة الصحة بدبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وذلك كأول مؤتمر يشارك فيه هذا العدد الكبير من الأطباء بعد التعافي من «كوفيد 19» وعودة الحياة إلى طبيعتها.

برامج

ويستضيف المؤتمر 164 محاضراً إقليمياً ودولياً بمن فيهم متحدثون من منظمة الصحة العالمية، وسيكون هناك 6 برامج علمية متوازية لـ 3 أيام، كما سيكون هناك للسنة السادسة على التوالي عيادة مرخصة من قبل الجهات الصحية بدبي سيتم فيها عمليات الحقن والإجراءات التجميلية يومياً طيلة أيام المؤتمر بمعدل 6 ورش وبمعدل ساعة يومياً، وسيتضمن المؤتمر ورشاً وبرامج علمية لشركاء علميين مثل الجمعية السعودية لطب الأمراض الجلدية والتجميل والجمعيات الأخرى.

وقال الدكتور خالد النعيمي، رئيس المؤتمر: إن أهم ما يميز مؤتمر هذا العام هو حضور منظمة الصحة العالمية كشريك علمي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين كشريك إنساني، حيث تم تخصيص جزء من دخل المؤتمر لدعم المفوضية في برامجها الإنسانية في بعض الدول العربية.

وأضاف: إن المؤتمر سيناقش آخر المستجدات المتعلقة بالأمراض الجلدية وطب التجميل بعد مرحلة كورونا، والعلاجات الجديدة التي تم طرحها لأمراض الجلد المستعصية مثل الصدفية والبهاق، إضافة لأجهزة الليزر والأجهزة المتعلقة بطب وجراحة التجميل.

دعم

وبدوره، قال عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية: إن الجائزة حرصت منذ إطلاقها وبتوجيهات من المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على دعم المؤتمرات الطبية الجادة والهادفة، لإكساب أطباء الدولة والدول العربية الخبرات العملية من الأطباء العالميين من خلال تبادل الآراء والنقاشات حول آخر المستجدات الطبية المعلقة بتخصصاتهم، لافتاً إلى أن الجائزة تدعم سنوياً العديد من المؤتمرات الطبية، إضافة إلى توفيرها ميزانية سنوية مخصصة لدعم الأبحاث الطبية السارية في المجتمع.

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