«دبي الخيرية»: خطة لحفر 3 آلاف بئر مياه بالدول الفقيرة

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن خطة لحفر نحو 3 آلاف بئر مياه مرشحة للزيادة في الدول الفقيرة التي يندر فيها توافر مياه الشرب النظيفة، ضمن مشاريعها الخيرية الخارجية الهادفة إلى تعزيز دورها الإنساني والتنموي في خدمة الشعوب الأقل حظاً من الموارد المائية، ولا سيما في قارتي آسيا وإفريقيا.

جاء ذلك خلال توقيعها اتفاقية مع شركة «مياه الأمل» الوطنية، التي أنشأتها أسرة إماراتية لتخصيص ريع 80% من أرباحها صدقةً جارية لمشاريع سقيا الماء وحفر الآبار وتوفير المياه النظيفة للشرب وسقاية المواشي والحقول الزراعية.

وقع الاتفاقية في مقر «دبي الخيرية»، حسين قرقاش نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر عبدالله خلفان المدير التنفيذي للشركة.

وتهدف الاتفاقية الحاصلة على تصريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى تعزيز الشراكة بين الجمعية والجهات المتبرعة لخدمة الدول الأقل حظاً في توفير مياه الشرب، من خلال حفر آبار المياه للشعوب التي تواجه مشقة في الحصول على ما يروي ظمأها.

وقال حسين قرقاش: فخورون بشراكتنا مع شركة مياه الأمل التي أنشأتها أسرة المواطن عبدالله خلفان لإحياء الأمل في نفوس ملايين البشر العطشى من خلال تبرعها بدرهم واحد عن كل صندوق عبوات ماء تبيعها، وهذا الدرهم هو في الواقع 80% من ربح الصندوق الواحد.

بدوره، عقَّب عمر خلفان على هذه الشراكة بالقول: إن جمعية دبي الخيرية رائدة في الدولة والمنطقة والعالم، وتمثل إحدى أهم وأبرز المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة، وعليه فإن سمعتها وأسلوب العمل السلس فيها دفعانا إلى اختيارها لنكون شركاء معها في تعزيز نشر رسالتها الخيرية الإنسانية التنموية.

وأضاف إن الشركة تمكنت من حفر 1000 بئر في 10 دول في السنتين الماضيتين بالأسلوب نفسه، وبالتعاون مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية دبي الخيرية.

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