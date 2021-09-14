وزارة تنمية المجتمع تنظم ورشة تدريبية متخصصة بالطفولة المبكرة

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع، ورشة تدريبية متخصصة في مجال الطفولة المبكرة تحت عنوان «مستقبل التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة»، استهدفت العاملين في برنامج الإمارات للتدخل المبكر في دبي رأس الخيمة والفجيرة، وجاءت في إطار التوجهات الاستراتيجية لتعزيز الخدمات الاستباقية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الدولة لاستشراف المستقبل.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان، مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم بالوزارة، أن الورشة هدفت إلى تدريب الكوادر العاملة في برنامج التدخل المبكر بناء على تصور نموذج مستقبلي لبرنامج التدخل المبكر، وتقديم أفكار لمواءمة السياسات الداخلية بما يتناسب مع التغيرات المستقبلية المتوقعة في ميدان التدخل المبكر، إضافة إلى مناقشة سيناريوهات لاستشراف مستقبل هذا المجال الخصب.

خدمات

وعن محتوى الورشة أفادت وفاء حمد بن سليمان: أنه تم التطرق لأهم الدراسات البحثية التي استشرفت مستقبل تقديم خدمات التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة خلال الفترة القادمة عبر العالم، والعوامل التي تساهم في تسريع التغير في أشكال تقديم الخدمات وأدواتها مثل التطورات التقنية المتسارعة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتطعيمات من الأمراض المؤدية إلى بعض الإعاقات، والفحوصات الجينية للوقاية من حدوث الإعاقة وغيرها من التطورات التي قد تغير في أشكال الخدمات بالشراكة مع الجهات الأخرى المعنية في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتضمن ذلك أيضاً أهم الملامح الأساسية للتدخل المبكر المتوقعة مستقبلاً مثل هيمنة النموذج المستند إلى الأسرة في التدخل، والميل نحو استثمار البيئات الطبيعية كمصادر أساسية لتقديم خدمات أفضل للأطفال، والتغير المنهجي في زمان ومكان التدخل وأشخاصه وأدواته المستقبلية.

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