تحت رعاية منال بنت محمد.. «دبي للمرأة» تنظم جلسات تنفيذية للقيادات النسائية

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، تنظم المؤسسة جلسات تنفيذية للقيادات النسائية، بالتعاون مع جامعة سنغيولارتي الأمريكية، بهدف تعزيز المهارات المهنية للمرأة العاملة بما يسهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية وتطوير بيئة العمل.

استراتيجية

وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: إن البرنامج يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة الهادفة إلى صقل القدرات الوظيفية والقيادية للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والحفاظ على الكفاءات النسائية الإماراتية بسوق العمل، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم وجهودها الداعمة للمرأة في مختلف المجالات.

تخصصات

وأضافت أن المبادرة تشتمل على جلستين افتراضيتين تعقدان يومي 21 و28 سبتمبر الحالي بمشاركة 40 قيادية ينتمين لتخصصات مختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تصميم موضوعاتها مع جامعة سنغيولارتي بما يتماشى مع الرؤى الحكومية في الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية.

أولويات

وقالت إن الجلسات التنفيذية تعد إحدى المبادرات التي تترجم أولويات الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة المتعلقة بتطوير وتنفيذ برامج هادفة ومصمّمة خصيصاً لدعم مشاركة المرأة العاملة في مختلف المجالات، وتنفيذ شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع أفضل الجامعات العالمية في مجال التعليم التنفيذي لتطوير المهارات القيادية والإدارية للمرأة، بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في ترسيخ بيئة العمل الإبداعية وزيادة الإنتاجية.

تأثير

ومن جانبه، قال نوري جافيت، كبير مسؤولي التسويق في مجموعة سنغيولارتي: تتمثل مهمتنا في التأثير بشكل إيجابي على مليار شخص على مدى السنوات الـ 5 المقبلة، ولن نتمكن من تحقيق ذلك من دون شراكات عالمية مع مؤسسات مثل مؤسسة دبي للمرأة، مؤكداً أن دبي تعد وجهة عالمية مثالية للابتكار ويسعدنا في جامعة سنغيولارتي الانضمام لهذا الجهد الرامي لدعم المرأة وتبادل المعرفة والمبادرات الرائدة.

رؤية

وقالت سلطانة سيف مدير إدارة تطوير المرأة في مؤسسة دبي للمرأة: إن الشخصيات النسائية القيادية المشاركات في الجلستين ينتمين للعديد من الدوائر والجهات الحكومية في إمارة دبي ومؤسسات القطاع الخاص، وسيحاضر فيهما خبراء وأكاديميون من جامعة سنغيولارتي، حيث تعقد الجلسة الأولى يوم 21 سبتمبر بعنوان «الإمكانات البشرية للمرأة حاضراً ومستقبلاً»، فيما تعقد الجلسة الثانية يوم 28 سبتمبر تحت عنوان «التفكير المبتكر وخلق المرونة في العمل»، وستفيد الجلسات المشاركات فيها من عدة نواحٍ مثل: إعادة تعريف الأداء البشري، والتفكير الابتكاري الذي يجسد الأهداف التي تسهم في تنفيذ رؤية دبي لتكون مدينة المستقبل من خلال آليات عمل جديدة تحاكي المستقبل وتسهم في استدامة تنافسية دبي، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والاهتمام بالتقنيات المبتكرة.

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