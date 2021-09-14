سعيد الطاير: فائض في الطاقة بدبي لمدة 5 سنوات

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، أن دبي لديها فائض في الطاقة لمدة 5 سنوات، نتيجة لتنفيذ مبادرات ومشاريع متميزة لإنتاج الطاقة تلتزم بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، والإسهام بفاعلية في إيجاد بيئة آمنة ومستدامة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة، يأتي في مقدمتها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وقال إن الهيئة تقوم بدراسة الجدوى لمشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة حتا، حيث سيتم تركيب 14 برجاً بقدرة إجمالية تبلغ 28 ميغاوات، لافتاً إلى أن الدراسة سوف تنتهي في فبراير المقبل.

جاء ذلك في تصريحات على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس، في فندق أرماني - دبي، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والعارضين ووسائل الإعلام.

وأعلن معالي سعيد محمد الطاير، عن مشاركة 1200 شركة من 55 دولة، و60 مؤسسة راعية، إضافة إلى 10 أجنحة دول في الدورة الثالثة والعشرين من «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، الذي تنظمه الهيئة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 في مركز دبي للمعارض، في «إكسبو 2020 دبي». كما يمتد المعرض هذا العام على مساحة تزيد على 29,200 متر مربع.

قمر اصطناعي

وقال معاليه إنه سيتم إطلاق قمر اصطناعي رئيسي ضمن مشروع الهيئة للفضاء «سبيس دي»، مزوداً بأحدث تقنيات التصوير والاتصال الفضائي. ويدعم المشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 التي تهدف إلى دعم تحقيق رؤية الإمارات في مجال صناعة الفضاء بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته.

وأوضح الطاير أن دبي دائماً تخطط بشكل استباقي، وأن الهيئة أنجزت بنية تحتية متكاملة في مجال الطاقة والمياه لخدمة الحدث العالمي، وتم تدشين 3 محطات رئيسة لنقل الطاقة وتركيب محطات شاحن أخضر في مختلف أرجاء «إكسبو 2020 دبي».

فرصة استثنائية

وفي كلمته خلال المؤتمر قال الطاير: «تشكل هذه الدورة من المعرض، فرصة استثنائية للرعاة والعارضين والزوار ليكونوا جزءاً من أول إكسبو دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وإحدى أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة «كوفيد 19»، حيث تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من أسرع الدول تعافياً من الجائحة.

وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أصبح معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يعكس حرص واهتمام إمارة دبي بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستدامة انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة.

وثيقة

وأضاف: «تنص وثيقة «مبادئ الخمسين» التي اعتمدتها القيادة الرشيدة الأسبوع الماضي، على أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى. لذا، يمثل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات والمستثمرين في مجالات تقنيات المياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة التقليدية والمتجددة والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم لطرح حلولها ومنتجاتها، وعقد الصفقات وبناء الشراكات والترويج للتقنيات الخضراء، والاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات، والتعرف إلى فرص تمكين الشركات الناشئة في دولة الإمارات والعالم من استشراف مستقبل الطاقة الخضراء والاستفادة من أنجح التجارب وأفضل الخبرات العالمية في قطاعات الطاقة والمياه، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ويتيح المعرض الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة بمشاركة خبراء ومختصين في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة، وغيرها».

قمة عالمية

وأشار معالي الطاير أن معرض«ويتيكس» يتزامن مع الدورة السابعة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين يومي 6 و7 أكتوبر 2021 تحت شعار «حشد الجهود لمستقبل مستدام»، ويشارك فيها نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آليات التنمية المستدامة ومنظومة التعاون الدولي للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي.

نجاح

قال معالي سعيد الطاير: «نظمنا «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» العام الماضي عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وحقق المعرض المحايد للكربون نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث استقطب 1,076 شركة عارضة من 52 دولة، و63,058 زائراً من مختلف أنحاء العالم. وهذا العام، يسعدنا أن ننظم المعرض حضورياً مع اعتماد جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العارضين والزائرين والضيوف. كما تتميز هذه الدورة من المعرض بانعقادها خلال «عام الخمسين» الذي نحتفل خلاله بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وبدء مرحلة تنموية جديدة استعداداً للخمسين عاماً المقبلة.

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