خيرية محمد بن راشد ترسل 60 طناً من المساعدات لأفغانستان

المصدر: دبي ــ البيان، أبوظبي ــ وام

أرسلت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية 4 طائرات، نقلت 60 طناً من المواد الغذائية إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول، لتوفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للشعب الأفغاني الشقيق، بالتعاون مع الجناح الجوي بدبي. وقال إبراهيم بو ملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية، ونائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن ذلك يأتي استكمالاً لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتويجاً للتنسيق القائم بين المؤسسة والجناح الجوي بدبي، لتقديم المساعدات العاجلة واستمرارها للشعب الأفغاني.

وتعهدت الإمارات بتنفيذ مشاريع إنسانية مباشرة في أفغانستان، بقيمة 184 مليون درهم . وجاء هذا التعهّد خلال مشاركة معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري، لدعم الوضع الإنساني في أفغانستان، والذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.

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